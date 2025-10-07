5年ぶりの来日！FPO アレキサンダー・エルダー博士 来日セミナー2025 in 大阪

FPOは、世界的トレーダーとして知られるアレキサンダー・エルダー博士を招き、2025年10月18日(土)に大阪で初となる投資セミナーを開催します。

ベストセラー『ザ・トレーディング』の著者による5年ぶりの来日セミナーとなり、参加費用は無料です。

FPO アレキサンダー・エルダー博士 来日セミナー2025 in 大阪

セミナー名称：トレードで勝ち続けるための実践ロードマップ──『ザ・トレーディング』新章

日時：2025年10月18日(土) 12:30開始 (12:00開場) 〜17:15 終了

会場：TKPガーデンシティ大阪リバーサイドホテル (大阪市都島区中野町5-12-30)

定員：270名(先着順・無料参加)

対象：FX・株式など資産運用に関心のある個人投資家

主催：株式会社FPO

世界的ベストセラー『ザ・トレーディング』の著者であり、投資教育の第一人者として知られるアレキサンダー・エルダー博士の来日セミナーが大阪で初開催されます。

FXや株式など、資産運用に関心のある個人投資家を対象とした参加費無料のセミナーです。

世界的権威による“大阪初開催”セミナー

投資教育の第一人者として世界的に知られるエルダー博士が、同時通訳システムを用いて約4時間のレクチャーを行います。

これまで日本での来日セミナーは東京開催に限られており、大阪での開催は今回が初めて。

5年ぶりの来日という貴重な機会となります。

書籍を超えた“新章”の講義

エルダー博士の著書『ザ・トレーディング』は、世界中の投資家から「バイブル」として支持されてきました。

本セミナーでは同書の理論に加え、博士が長年のトレード経験から得た最新の知見や実践的な事例を交えた“新章”としての講義を実施します。

書籍を読んでいない方でも理解できる内容で、初学者から経験者まで幅広く学べる構成になっています。

投資成功のカギ「4つのM」

エルダー博士が提唱する「Mind(心理分析)・Method(トレード戦略)・Money(リスク管理)・Management(記録管理)」という“4つのM”は、世界中の投資家に影響を与えてきました。

博士は、いずれか一つでも欠ければ健全なトレードは成り立たないと説いています。

今回のセミナーでは、このフレームワークを体系的に学び、実践に落とし込むための具体的なロードマップが示されます。

特別企画：セミナー参加者限定 懇親会

セミナー参加者を対象に、証券バー「Bar FPO」(大阪・北浜)にて懇親会が開催されます。

エルダー博士の来日を記念し、同じ志を持つ仲間と交流できる貴重な機会です。

※詳細・申込方法については、セミナー参加者に別途案内されます

世界的トレーダー本人から、投資で勝ち続けるための最新の知見を直接学べるまたとない機会。

書籍だけでは得られない、実践的な知識と考え方を大阪で体感できます。

株式会社FPOが主催する「アレキサンダー・エルダー博士 来日セミナー2025 in 大阪」の紹介でした。

