見た目・扱いやすさ・積載性を高水準で両立！ELEMOs(エレモーズ) 特定小型四輪EVモビリティ「エレポーター」シリーズ

ELEMOsが、免許不要で公道が走行できる特定小型四輪の新型モデル「エレポーター」シリーズの販売を開始しました。

シリーズ最上位モデルの「エレポーターPRO」は、特定小型四輪として日本で初めて最大航続距離100kmを実現した、新世代のEVモビリティです。

ELEMOs(エレモーズ) 特定小型四輪EVモビリティ「エレポーター」シリーズ

価格(税込)：

・エレポーターPRO：488,000円

・エレポーター ：428,000円

販売場所：エレモーズ公式ストア

免許：不要

ヘルメット：任意

走行可能場所：車道・歩道

「日常使いの理想形」を目指した新世代EVモビリティ「エレポーター」シリーズが登場。

「見た目」「扱いやすさ」「積載性」のすべてを高水準で両立させ、免許返納後の移動手段やシニアカーの代替、自転車からの乗り換えなど、幅広いニーズに応えます。

ELEMOs初となるホワイトの本体カラーを採用し、モビリティの概念を覆す洗練された佇まいも魅力です。

日本初の航続距離100kmを達成 (エレポーターPRO)

シリーズ最上位モデルとなる「エレポーターPRO」は、40.0Ahの大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で特定小型四輪として日本初となる最大100kmの航続距離を実現しました。

後輪ツインモーター(250W×2)の採用により、消費電力を20％抑えながら、ギア比の最適化によって登坂や段差にも強い力強い走行が可能です。

理想的なフラットフロア形状と抜群の収納性

跨がずに乗れるフラットフロア構造に加え、両サイドに一段低いサイドステップを設置。

これにより、足腰への負担を軽減し安定した乗降ができるだけでなく、足元に荷物を置いた際にも足の置き場に困りません。

標準装備の前後のカゴと広い足元スペースで、収納性も抜群です。

快適性を支える設計とデザイン

安定性と小回りのバランスが良い11インチタイヤを採用し、車両重量50kgながら150kgまでの耐荷重を実現しています。

また、広い座面と背もたれ・腰部サポートを備えた新しいシート形状により、体をしっかり支え、快適で安全な走行を可能にしています。

ホワイトを基調とした洗練されたデザイン

シニアカーのような生活感を感じさせず、どんなシーンにも溶け込む「見せたくなるモビリティ」としてデザイン。

ホワイトを基調としたカラーリングが、日常の移動をおしゃれに彩ります。

免許不要で誰でも手軽に乗れる「エレポーター」が、毎日の移動をより自由で、快適なものに変えてくれます。

日本初の航続距離100kmという圧倒的な性能と、使う人のことを考え抜いた利便性、そして毎日乗りたくなるおしゃれなデザインを兼ね備えた、新時代のモビリティです。

ELEMOsの特定小型四輪EVモビリティ「エレポーター」シリーズの紹介でした。

