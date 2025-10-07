タレントの鈴木紗理奈が７日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、自民党の高市早苗総裁に「期待してます」とキッパリ。どんなメンバーとでもいいから「苦しい事を解決して欲しい」と訴えた。

高市新総裁について聞かれた紗理奈は「期待してます」と即答し、「コメントすごい分かりやすいし、党内のゴタゴタのことあまり言ったことなくて、どちらかというと国民が今苦しいから経済どうするか、とか、政策のこと、国民に寄りそうことを一貫して仰られているので、それを実現してほしい」と述べた。

高市氏については、党内人事が麻生派ばかりではないか、連立はどうするのか、など声が上がっているが「そんなことより、今苦しい暮らしとか、解決しないことを、誰とでもいいからやってほしい。逆にどんなメンバーでもいいからやってほしい」と訴え。

「苦しい事、不安を解決してくれたら、ぶっちゃけどんな政党も、連立もどんなでも良くってという感覚で見ている」とも語り、「麻生派がいっぱいで不安の声があるが、どういうことを実現してくれるか、楽しみに見ていきたい」と期待を寄せた。

これには石井亮次アナも「よく言った」とかけ声。紗理奈は「その自民党を変えるのが女性やったら、とても素敵やなと。元気もらいます」ともコメントしていた。