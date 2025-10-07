京都市と京都府が連携した体験型婚活イベント「動物園ｄｅ縁結び」が、１１月１５日に京都市動物園で開催される。

昨年の京都・二条城に続き２度目の婚活イベント。昨年は男性１８人、女性１８人が参加し、７組がマッチした。今年は動物と触れ合いながらのマッチングを目指す。参加者募集は７日からスタートする。

▼日時：１１月１５日午後１時半〜４時半（受付１時〜）

▼場所：京都市動物園（〒６０６―８３３３京都市左京区岡崎法勝寺町岡崎公園内）

▼内容：１時半〜２時半＝オリエンテーション・１対１トーク、２時半〜３時４０分＝グループ散策（バックヤードツアーあり）、３時４０分〜４時＝クイズタイム、４時〜４時１５分＝フリータイム、４時１５分〜４時半＝マッチングタイム、４時半＝閉会

▼対象者：２０歳代〜４０歳代の独身男女３６人（男女各１８人）

▼参加費：１，０００円（入園料とお土産を含む）

▼申込方法：きょうと婚活応援センター申込フォームから申込み※申込多数の場合は抽選。（申込期間）１０月７日〜１１月５日

（ＵＲＬ）ｈｔｔｐｓ：／／ｆｏｒｍｓ．ｇｌｅ／ｏｕｚ１ｔｙｉａＱｂ２ＷＸＦＤ１Ａ