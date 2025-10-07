タレント鈴木紗理奈（48）が7日、TBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）に生出演し、自民党の高市早苗新総裁（64）への期待感を語った。

4日に行われた自民党総裁選では、高市早苗前経済安保担当相（64）が、最有力と目された小泉進次郎農相を決選投票で破り、結党70年で初めての女性総裁に就任した。

高市総裁について問われた鈴木は、「期待してます」と一言。「まずコメントが分かりやすいし、党内のゴタゴタのこととか、あまり言ったことがなくて、どちらかというと、国民が今、苦しいから経済どうするんだみたいな、政策のこと、国民に寄り添うことを一環しておっしゃられていて、それを実現して欲しいなと思います」と続けた。

番組では、党の新執行部人事について紹介。高市総裁誕生へ大きな役割を果たした麻生太郎最高顧問が副総裁に、ほか麻生派議員が複数、重要役職に。さらに政治資金パーティーの裏金問題で名前が挙がった萩生田光一元政調会長が幹事長代行が内定。“第2次麻生政権”とも呼ばれる露骨な人事に、国民から早くも厳しい声が上がっている。

それでも鈴木は「そんなことよりも、私は今、苦しい暮らしとか、解決しないことを、誰と組んでもいいからやって欲しいというのが国民の本音やと思う」と指摘。「どんなメンバーでもいいから、苦しいこととか、日本に将来の不安を解決してくれたら、ぶっちゃけ連立もどんなんだってよくて、くらいの感覚で見ている」と続けた。