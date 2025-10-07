日本ハム、「シャウエッセン 夜味」と新商品「シャウスライス 夜味」を期間限定発売

日本ハムは10月1日、「シャウエッセン夜味」と「シャウスライス 夜味」の2品を期間限定で発売した。前者は再発売で参考小売価格は税込583円、後者は新発売で参考小売価格は税込365円。

シャウエッセンの消費シーンは、朝食･昼食が全体の約80%を占めているが、「シャウエッセン 夜味」は濃厚なスパイスで仕上げており、夕食向けに特化した商品だ。おすすめの調理方法は、これまで推奨してきたボイル調理ではなく「焼き調理」。発売2年目となることしは、より焼き調理を推奨するため、新たな調理方法として「『ジュッ‼』から1分 黄金の肉汁コーティング焼き」を紹介している。

『「ジュッ!!」から1分 黄金の肉汁コーティング焼き』手順

１.フライパンに油を引かず、弱火で加熱する。

２.夜味を入れ、転がしながら焼く。

３.「ジュッ!!」と皮が割れたら、そこから1分フライパンを優しく振り続ける。

４.溢れた肉汁を全体にまとわせるように仕上げ、火を止めて盛りつける。

〈夜味シリーズで夕食での消費拡大を目指す〉

併せて、昨年3月に発売した「シャウスライス」のシリーズ品として、夕食向けの「シャウスライス 夜味」を発売した。肉のうま味を感じるよう、厚みはシャウスライスの約1.3倍で、かつ濃い味付けに仕上げており、夕食のご飯にもよく合う。

「シャウスライス 夜味」



「シャウエッセン 夜味」は、ソーセージの夕食シーンでの消費拡大を目指し、発売と同時にSNSを中心にさまざまなプロモーション展開で、市場に話題を提供していく。夜味シリーズで夕食シーンでの新しいおいしさを楽しんでもらう考えだ。

「シャウエッセン 夜味」は98g×2束、参考小売価格税込583円、「シャウスライス 夜味3連」は108g、同365円。

〈畜産日報 2025年10月7日付〉