MBS、Aぇ! group冠番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」を当面の間放送休止へ
【モデルプレス＝2025/10/07】Aぇ! groupの草間リチャード敬太が10月4日、公然わいせつの疑いで逮捕されたことを受け、MBSはAぇ! groupが出演するバラエティ番組「Aぇ!!!!!!ゐこ」（毎週土曜深夜25時28分〜 関西ローカル）を放送休止にすることを明らかにした。
【写真】Aぇ! group草間リチャード敬太、舞台出演で久々の短髪
Aぇ! groupのレギュラー冠番組として知られる同番組。同局は、モデルプレスの取材に対して「当面の間放送休止」と番組の放送について明らかにした。
草間をめぐっては、10月4日の早朝、新宿区内のビルの出入り口で下半身を露出したとして、公然わいせつの疑いで逮捕されたことが報じられた。同日、所属事務所は逮捕されたことを認め、草間が活動休止することを伝えた。（modelpress編集部）
◆MBS、Aぇ! group冠番組放送休止
◆草間リチャード敬太、公然わいせつの疑いで逮捕
