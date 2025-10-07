◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦 ドジャース4-3フィリーズ(日本時間7日、シチズンズ・バンク・パーク)

好投した佐々木朗希投手がある一点について反省を述べました。

ドジャースは敵地で行われたフィリーズとの第2戦に臨み、9回の大きなピンチを佐々木投手が冷静に切り抜け勝利しました。

試合は1点差に追いつかれた9回裏2アウト1、3塁の場面。代わった佐々木投手はいきなり今季首位打者のトレー・ターナー選手と対戦します。セカンドゴロに打ち取りますが、トミー・エドマン選手がファーストへ悪送球。それでもフリーマン選手が体を伸ばしながらワンバウンドのボールを必死に捕球。ボールを落とせば、同点となる場面で、チームを救いました。

試合後、会見に登場した佐々木投手はターナー選手のデーターは入っていたか聞かれると、「データーはそこまで正直入ってなかったので、自分のいい球だけで勝負することだけ考えてました」とコメント。

難しい送球をフリーマン選手が捕球した場面については自身の反省点を口にします。「（セカンドが）ワンバンを投げた時、カバー行ってないなって思って。はい、次から行きます」と答えました。