2025年7月から10月にかけて須崎市の60代の男性が架空料金請求詐欺の被害に遭い、現金約36万円をだまし取られていたことが分かりました。



警察によりますと2025年7月9日、須崎市の60代男性のスマホの動画アプリに知らないアカウントから友達申請のメッセージが送られてきました。

男性が相手とやりとりをする中で別のアプリに移行し、相手から「動画を再生し『いいね』をした上で画面をスクリーンショットして、その画像を送信すると報酬が得られる」などと言われました。

男性は指示に従い、報酬を受け取るためにスマホなどで電子マネーやクレジットカードを管理するウォレットアカウントを登録し、男性の銀行口座に1万円あまりが振り込まれました。





そこで相手から「コースを変更すれば貰える報酬がアップする。登録にはお金を払う必要がある」などと言われ、男性は指定された口座に5回にわたって現金あわせて35万5000円を振り込み、だまし取られたものです。現金を振り込んだ後も「稼いだお金を引き出すには別にお金を払う必要がある」などと言われ、疑問に思った男性が取引画面をAI診断したところ詐欺と回答されたことから警察に相談しました。県警ではSNSのダイレクトメッセージなどで知り合った人から儲け話が出た場合や、簡単な作業であるにも関わらず高額な報酬を得られる場合は詐欺を疑うよう呼びかけています。