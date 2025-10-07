声優の花澤香菜（36）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にレギュラーメンバーとして生出演。アフレコ現場での大失敗を明かす場面があった。

この日スタートする同局新ドラマ「新東京水上警察」に出演する佐藤隆太、NEWS加藤シゲアキ、山下美月がゲストとして登場。「仕事で大やらかししたことある？っぽい」というイメージに3人がそろって〇を上げる中、自身のやらかしを聞かれた花澤は「アフレコ現場でありました」と告白した。

「炭治郎役の花江夏樹くんと一緒の現場で。アニメ1本撮るのに、前半と後半って分かれてるんですよね。で、前半後半の間に休憩があって、私は前半で出番が終わりだったので、花江くんは隣にいたんですけど、“じゃあね”って言って帰ったんです。で、カバンの中を見たら、私、花江くんの台本持ち帰っちゃって」と苦笑した。

スタジオから「ヤバい」の声が上がる中、「後半の秒数とか全部書き込んでやるやつを持ち帰っちゃって。最悪でした」と花澤。「そこからまた次の現場行っちゃったんで、気づかずに。その後、花江くんは真っ白な台本で…本当に申し訳ないことした。とんでもないミス」と明かした。

これにMCの「ハライチ」澤部佑は「笑って話してるけどヤバっ」とツッコミを入れていた。