【速報】兵庫県警の警察官2人を逮捕　自宅で大麻を所持か　容疑認める

自宅で乾燥大麻を所持していた疑いで、兵庫県警の警察官２人が逮捕されました。いずれも容疑を認めているということです。



兵庫県警が、麻薬取締法違反の疑いで逮捕したのは、▽明石警察署地域第一課（藤江交番で勤務）の巡査・加藤力登容疑者（２４）▽葺合警察署地域第二課の巡査部長・岩城裕貴容疑者（４２）▽神戸市中央区のバー経営者・紺谷研容疑者（４３）です。



県警によると、容疑者３人は今年１０月、それぞれの自宅で乾燥大麻を所持していた疑いが持たれています。



