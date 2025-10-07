女優の菅野美穂が７日、都内で映画「フジコ・ヘミング 永遠の音色」（小松莊一良監督、１０月２４日公開）の舞台あいさつに出席した。

昨年４月に死去したピアニストのフジコ・へミングさんのドキュメンタリー作品。ナレーションを務めた菅野は「以前、フジコさんの人生に触れたことがあって、唯一無二の人生だなと思っていた。ナレーションで関わらせていただいて、うれしく思いましたし、改めてフジコさんのピアノの素晴らしさに元気をもらいました」とうなずいた。

フジコさんが長年活躍したことにちなみ、自身が活躍するために意識していることを問われると「日々の自分の生活をコツコツと重ねて、好奇心を忘れないことが大切かなと思う」と回答。「５０歳が近くなってきて、先生に教わることが少なくなってきた。ご自身で向き合ってる方のインタビューを見て学ぶこともありますし、若い方を見て学ぶこともあります」と明かした。

最近、若者から学んだことについて「困ったときはＡＩに聞くと良いよと言われました」と笑いながら告白。「新しい技術を生きていく覚悟を決めないと」と自らに言い聞かせていた。