ロッテは７日、石川歩投手（３７）が今季限りで退団すると発表した。チームは、本人とコーチ就任の打診を行うなど、話し合いを行ってきたが現役続行の意向が強く、本人の意思を尊重する形となった。

石川は球団を通じ、「１２年間本当にありがとうございました。関わっていただいた全ての方に感謝の気持ちしかありません。これからもマウンドで投げていきたいと思いますので引き続き、見守ってください」とコメントした。

石川は中部大を経て１３年、東京ガスからドラフト１位でロッテに入団。１４年に最優秀新人賞、１６年に最優秀防御率を獲得。２３年は開幕投手に選ばれながら、右上肢のコンディション不良で回避。リハビリを続けたが状態が上がらず、２軍で３試合に先発したのみで、プロ１０年目で初めて１軍登板なしでシーズンが終了。同年１０月２４日に右肩手術を受け、２４年６月に支配下復帰を果たし、５試合に登板して３勝１敗。一方、今季は再び１軍登板ゼロに終わっていた。

◆石川 歩（いしかわ・あゆむ）１９８８年４月１１日、富山・魚津市生まれ。３７歳。滑川高―中部大を経て１３年、東京ガスからドラフト１位でロッテに入団。１４年に最優秀新人賞、１６年に最優秀防御率を獲得。通算１９７登板で７９勝６６敗。１８６センチ、８０キロ。右投右打。