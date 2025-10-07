山瀬まみ（56）が7日、BAY FM78「BAYFM it!! Hour.1」に出演。3月4日の放送でしばらく番組を休むことを報告していたが、この日、復帰し、休養中のことを明かした。

番組で子宮体がんに罹患（りかん）、手術中に合併症で脳梗塞を発症し、麻酔から目が覚めなかったことを明かした山瀬は「今日まで何してたかというとリハビリですね」と振り返った。

春原佑紀キャスターが「よくぞ帰ってきてくれた」と声をかけると、山瀬は「私もうれしい、帰ってこれた。私、帰ってくるからってみんなに約束したまんまなんだよと思って」と吐露。

続けて「最初のころは、家族は私は言葉を話すことはないって言われてたんだって。しゃべれるようになって。リハビリのおかげだね。ありがたいことにまひとかも残らずね」と説明した。

そして「一大事だったの」と、食事を取れるか分からなかったと、「ゴクンって飲むのも脳みそからの指令なんだってさ」と説明した。

食事を取れるようになり「ホリプロタレントスカウトキャラバンの合格よりうれしかったさ。一大事さ、そんなの。食べられない山瀬まみは私であらずさ」と、元気に話していた。