¾¾»³±Ñ¼ù¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡×¡¡9Æü¤«¤é²£ÉÍ¤ÇÊÆ¥´¥ë¥Õ¿·µ¬Âç²ñ
¡¡9Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¤Î²£ÉÍCC¤Ç³«Ëë¤¹¤ëÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼½©µ¨¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·µ¬Âç²ñ¡¢¥Ù¥¤¥«¥ì¥ó¥È¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¾¾»³±Ñ¼ù¤¬7Æü¡¢»î¹ç²ñ¾ì¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¡£½µËö¤Ë¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç²ó¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï1·î¤Î³«ËëÀï¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¸å¤Ï¡¢²¤½£¥Ä¥¢¡¼¤â´Þ¤á¤Æ10°Ì°ÊÆâ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¤¢¤È1Æü¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈµÍ¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¶¯µ¤¤ËÏÃ¤·¤¿¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Þ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼2¾¡¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤é¤ÈÆ±ÁÈ¤Ç²ó¤ë¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼µ¡¹½¤È¤Î¶¦ºÅ¤Ç78Áª¼ê¤¬4Æü´Ö¡¢72¥Û¡¼¥ë¤ÎÍ½ÁªÍî¤Á¤Ê¤·¤ÇÁè¤¦¡£