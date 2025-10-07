ルーク・エヴァンスが厨房で大暴れ！ 『ドライブ・クレイジー：タイペイ・ミッション』本編映像＆新写真解禁
リュック・ベッソンが製作・脚本を務め、グイ・ルンメイがヒロインを演じるカーアクション映画『ドライブ・クレイジー：タイペイ・ミッション』（10月24日公開）より、ルーク・エヴァンス演じる捜査官ジョンが飲食店の厨房で大暴れする本編映像、新場面写真7点が解禁された。
【動画】厨房は武器の宝庫 ルーク・エヴァンスが大暴れ！
本作は、台北（タイペイ）の街を舞台に、美しき天才ドライバーと麻薬捜査官の攻防を描く限界突破ノンストップ・カーアクション。台湾では公開初週に興行成績第1位を記録した。
製作・脚本は、『TAXi』『トランスポーター』『96時間』などのノンストップ・アクションや、『ニキータ』『LUCY／ルーシー』『ANNA／アナ』といった女性アクションの傑作を次々と世に送り出してきた、フランス映画界を代表するヒットメーカー、リュック・ベッソン。
キャストは、『ワイルド・スピード』のルーク・エヴァンスとサン・カンが出演するほか、『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』の台湾の国際俳優グイ・ルンメイがヒロインを務める。
メガホンを取るのは、ハリウッド監督のジョージ・ホワン。またフランスより『DOGMAN ドッグマン』撮影監督のコリン・ワンダースマンが参加するほか、台湾スタントチームなど国際色豊かなスタッフが結集。大規模なチーム編成でフェラーリ、ランドローバー、バギーが台北の街を爆走するノンストップ・カーアクションを作り上げた。
麻薬取締局（DEA）の捜査官ジョン（ルーク・エヴァンス）は、億万長者クワン（サン・カン）の麻薬密売の潜入捜査に失敗。クワンの帳簿データを持つという匿名メールがジョンに届くものの、上司から休暇を命じられる。ジョンは休暇と称して、台北へ飛び、メールの送り主と接触を図る。送り主はクワンの養子レイモンド。その母であり、クワンの妻は、ジョンが十数年前に台北の捜査で出会い恋に落ちたジョーイ（ルイ・グンメイ）だった。
ジョーイはかつて、その天才的ドライブテクニックで裏社会に雇われた、違法な物品のトランスポーター。ジョンは密かに招集した仲間とデータを受け取ろうとするが、事態に気付いたクワンの部下と銃撃戦になり窮地に追い込まれる。ジョーイはレイモンドを助けるため、追跡から逃れ身を隠すが…。
この度、捜査官ジョンが潜入調査中の飲食店で、部下のミスにより大暴れする本編映像が到着。
ジョンは億万長者クワンの麻薬密売の潜入調査中、あと少しで証拠が撮れるところで部下の致命的なミスにより、調理器具を巧みに使った大乱闘を開始。軽快な音楽と共にお玉やナイフ、まな板、大きな鍋まで飛び交う中、敵を次々となぎ倒していく。そしてちょっとしたアクシデントで、ミスした部下にまでけがを負わせてしまうジョン。気にせず彼を連れてその場を去ろうとするが…。
新場面写真は7点。ジョン（ルーク）が、血を流しながらシェフ姿で警察に取り押さえられる姿や、元天才トランスポーターのジョーイ（グイ・ルンメイ）とその息子レイモンドと真っ赤なフェラーリに乗るシーンのほか、息子ののど元に刀を突き付けるクワン（サン・カン）や台北で愛し合っていたジョンとジョーイの過去シーンなどが切り取られている。
映画『ドライブ・クレイジー：タイペイ・ミッション』は、10月24日より全国公開。
