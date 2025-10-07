Bリーグマスコットがデザインされたスマホケース『caseplay』が販売開始…150以上の機種に対応

10月6日、株式会社FOXはスマートフォン関連のアイテムを提供するサービス『caseplay』の新商品として、Bリーグ所属クラブのマスコットをモチーフにしたスマートフォンケースの販売を開始した。

今回は全45デザインが販売され、チームロゴとマスコットのデザインは、B1所属の25クラブとB2所属の14クラブの39種類が揃った。さらにB1とB2のそれぞれ全マスコットがデザインされたものや、東西地区分けされたものまでラインナップされ、好みのデザインが選べる。ケースはiPhone、Xperia、Pixel、Galaxyなどの全150機種以上に対応している。価格はスリムプロテクションプレミアムケースが5980円、スリムプロテクションケースが4980円となっている。

8月にはBリーグ開幕10周年ロゴや、各チームロゴのスマートフォンケースも販売されており、好みのデザインをチョイスできる注目のアイテムだ。

■当該クラブ一覧



りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON



B1クラブ



東地区



・レバンガ北海道



・仙台89ERS



・秋田ノーザンハピネッツ



・茨城ロボッツ



・宇都宮ブレックス



・群馬クレインサンダーズ



・越谷アルファーズ



・アルティーリ千葉（単体デザインは展開なし）



・千葉ジェッツ



・アルバルク東京



・サンロッカーズ渋谷



・川崎ブレイブサンダース



・横浜ビー・コルセアーズ



西地区



・富山グラウジーズ



・三遠ネオフェニックス



・シーホース三河



・ファイティングイーグルス名古屋



・名古屋ダイヤモンドドルフィンズ



・滋賀レイクス



・京都ハンナリーズ



・大阪エヴェッサ



・島根スサノオマジック



・広島ドラゴンフライズ



・佐賀バルーナーズ



・長崎ヴェルカ



・琉球ゴールデンキングス

B2クラブ



東地区



・青森ワッツ



・岩手ビックブルズ



・山形ワイヴァンズ



・福島ファイヤーボンズ



・横浜エクセレンス



・福井ブローウィンズ



・信州ブレイブウォリアーズ



西地区



・ベルテックス静岡



・神戸ストークス



・バンビシャス奈良



・愛媛オレンジバイキングス



・ライジングゼファー福岡



・熊本ヴォルターズ



・鹿児島レブナイズ

8月に販売を開始したBリーグロゴとチームロゴシリーズ［写真］＝B.LEAGUE

【画像】8月に販売を開始したBリーグロゴシリーズ