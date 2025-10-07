世の中のちょっとした疑問や謎を勝手に検証し、新知識＆新情報をおもしろおかしく解き明かす新型バラエティ「X秒後の新世界」のレギュラー放送がスタート！

日本テレビ系にて毎週火曜よる10時〜放送。レギュラー初回となる本日10月7日（火）は、よる9時〜 2時間スペシャルでお届け。

レギュラー陣のせいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒーが新知識＆新情報にツッコミを入れたり、驚きの新知識＆新情報が盛りだくさん。初回2時間スペシャルは、スタジオゲストに間宮祥太朗、手越祐也、あの、松村北斗（SixTONES）を迎える。

“25秒後に「怖ぁ〜」とツッコみたくなる映像”や、“29秒後にヒャダインにツッコみたくなる映像”など、思わずツッコミを入れずにはいられない映像が続々登場。せいやのツッコミにスタジオは爆笑！手越は珍ツッコミで、せいやとヒコロヒーをざわつかせる。

人間の行動にまつわる疑問も徹底検証。「人は、多数派の行動に従う集団的同調によって作られる不可解なルールに従うのか？」という疑問を、たける（東京ホテイソン）を対象に、お見送り芸人しんいちが仕掛け人となって検証を敢行！

しんいちがたけるを寿司屋さんに連れていくのだが、その店では、なぜか寿司職人が差し出した寿司を客が立ち上がり両手で受け取っている。客がみんな同じように振る舞うのを見て、たけるは一体どんなリアクションをするのか!?

さらに、かつて注目を集めた人・ものが今どうなっているのかを調査。1985年、阪神タイガースが初の日本一に輝いた日にパンツ一丁で道頓堀に飛び込んだ男性のその後を追跡。男性の意外な現在とは？

1972年に起こったあさま山荘事件。銃を持った過激派が人質を取って長野県の山荘に10日間立てこもったこの事件で、山荘の壁を突き破り警官が建物に突入するための道を切り開いた巨大な鉄球は今どこにあるのか？ネット検索すると、鉄球のある場所が簡単に出てくるが…!? 53年の時を経て明らかになった意外な事実に、間宮も「すごい話」と驚く。

ホラー映画『13日の金曜日』を見返したくなる新知識、イースター島のモアイ像を検索したくなる新知識も紹介。スタジオトークでは、松村からアイドルらしからぬ衝撃発言が飛び出して…？あのは、独特の感性で一同を困惑させる!?

■「X秒後の新世界」初回2時間スペシャル

放送日時：2025年10月7日（火）21時00分〜22時54分

出演者：

＜レギュラー＞

せいや（霜降り明星）、藤井貴彦、ヒコロヒー

＜初回ゲスト＞

間宮祥太朗、手越祐也、あの、松村北斗（SixTONES）

■公式HP：https://www.ntv.co.jp/xbyougo/

■公式X：@maruafter_ntv

■公式TikTok：@maruafter_ntv

■公式ハッシュタグ：#X秒後の新世界