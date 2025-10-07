「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、アイスタイル<3660.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



５日朝に放送されたＴＢＳテレビ系経済情報バラエティ番組「がっちりマンデー！！」で紹介されたことで、６日の株価は上昇した。番組特集の「ランキングでがっちりビジネス！」で取り上げられた３社のうちの１社として、同社が運営するコスメ・化粧品・美容の総合情報サイト「アットコスメ」や実店舗である「アットコスメストア」などが紹介され、認知度向上への期待が高まった。



もっとも、一過性の話題であるとの見方も強く、これがこの日の「売り予想数上昇」につながっているようだ。なお、引き続き「買い予想数上昇」にもランクインしており、午後２時現在で５位となっている。



出所：MINKABU PRESS