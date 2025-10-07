『リスアニ！LIVE 2026』オールラインナップ発表
2026年1月31日・2月1日に、千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催される『リスアニ！LIVE 2026』のオールラインナップが発表された。
■出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露
アニメ音楽メディア『リスアニ！』が2010年よりプロデュースする音楽フェス『リスアニ！LIVE』。16回目の開催となる今回も、出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露される。
“リスアニ！LIVE 2026”のラインナップは下記のとおり。
■イベント情報
『リスアニ！LIVE 2026』
01/31（土）SATURDAY STAGE
アイドルマスター シャイニーカラーズ【放課後クライマックスガールズ・シーズ】／小倉 唯／戸松 遥／TrySail／早見沙織／夢限大みゅーたいぷ（UPCOMING ARTIST）／ReoNa
＜MC＞青木佑磨
02/01（土）SUNDAY STAGE
angela／オーイシマサヨシ／ClariS／鈴木このみ／CHiCO with HoneyWorks／DayRe:（UPCOMING ARTIST）／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】
＜MC＞冨田明宏
