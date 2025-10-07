『リスアニ！LIVE 2026』オールラインナップ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

2026年1月31日・2月1日に、千葉・幕張メッセ イベントホールにて開催される『リスアニ！LIVE 2026』のオールラインナップが発表された。

■出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露

アニメ音楽メディア『リスアニ！』が2010年よりプロデュースする音楽フェス『リスアニ！LIVE』。16回目の開催となる今回も、出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露される。

“リスアニ！LIVE 2026”のラインナップは下記のとおり。

■イベント情報

『リスアニ！LIVE 2026』

01/31（土）SATURDAY STAGE

アイドルマスター シャイニーカラーズ【放課後クライマックスガールズ・シーズ】／小倉 唯／戸松 遥／TrySail／早見沙織／夢限大みゅーたいぷ（UPCOMING ARTIST）／ReoNa

＜MC＞青木佑磨

02/01（土）SUNDAY STAGE

angela／オーイシマサヨシ／ClariS／鈴木このみ／CHiCO with HoneyWorks／DayRe:（UPCOMING ARTIST）／ラブライブ！サンシャイン!!【Guilty Kiss,Saint Snow】

＜MC＞冨田明宏

■【画像】『リスアニ！LIVE 2026』オールラインナップ

■【画像】『リスアニ！LIVE 2026』ロゴ

■関連リンク

『リスアニ！LIVE 2026』公式サイト

https://www.lisani.jp/live/