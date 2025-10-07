BTSのV（ヴィ）が自身のInstagramを更新。アンバサダーを務めるCELINE（セリーヌ）のショーのために訪れたフランス・パリでのプライベートショットを公開し、話題を集めている。

①BTS V黒ロングコート姿＆鍛え上げられた上半身（14枚目）②ショーでの秋色ロングコート姿 ③④⑤7月のパリ滞在時ショット ⑥⑦トレーニングに励むV

■BTS Vパリを駆けるーー鍛え上げられた肉体際立つ上半身ショットも

「1/2」とキャプションが添えられた投稿では、まず黒のハイネックにロングコートを合わせたオールブラックの装いで登場。アップバングのヘアスタイルで、Vの端正な顔立ちが際立つ。赤や緑などの鮮やかな色彩に包まれたショットや、楕円形の鏡越しに撮ったセルフィー（5枚目）は、まるで額縁の中のアートのよう。続いて壁に寄りかかり天井を見上げる美しい横顔も。

この衣装は、ストーリーズに投稿された後輩グループ・TWS（トゥアス）との記念ショットと同じもので、パリ到着の夜のオフショットと見られる。

また、最近のインスタライブでソウル・漢江をジョギングする様子を生配信していたV。パリでもランニングを楽しんだようで、8～13枚目の写真では、フーディーにショートパンツスタイルで、ヘッドフォンをつけてジョギングする姿や、途中エッフェル塔やセーヌ川など美しい街並みを楽しむ様子が切り取られている。

ラストは、走り終えた後と思われる上半身裸のバックショット。陽光に照らされ、鍛え上げられた筋肉の陰影が浮かび上がる、力強くも美しい1枚で締めくくられている。

さらにストーリーズでは、パリでのジョギング動画に加え、「Bye」と添えたモノクロの自撮り写真も投稿。メガネやヒゲを描き加えたユーモラスな1枚で、パリに別れの挨拶をした。

SNSでは、「どんな角度から見ても美しい」「最後の写真やばすぎる」「背中がますます進化してる！」「ユンギとお揃いのヘッドフォン可愛い」「忙しいのにジョギングもしてて尊敬」など大きな反響が寄せられている。

■CELINEのショーでは秋色ロングコート姿で魅了したV（BTS）

■今年7月のCELINEのショーでのBTS V

■進化する肉体、BTS Vのトレーニングショット