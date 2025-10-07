城 南海が、今月より導入が始まったパチンコ新機種『海物語』“沖海シリーズ”約4年ぶりの最新作「Pスーパー海物語IN沖縄6」の実機搭載楽曲4曲を歌唱していることがわかった。

「沖海6」で城 南海は「Go!Go! SEA STORY」「Blue Bright Trip」「島唄」「ダイナミック琉球」の4曲を歌唱。これらの楽曲は「大当り時」のみならず、通常時でも全40曲より楽曲を選択すればいつでも聞けるような仕様となっている。全国パチンコ店に10月6日（月）から順次導入開始、城 南海の歌声とともに遊技を楽しめる。

歌唱を担当した城は「この度、4曲を歌唱させて頂きました。永く愛されている作品に携われたことを、とても嬉しく思います。音楽と共に島の風を感じながら、新しい『海物語』をぜひお楽しみください」とコメントを寄せた。

城 南海はUKジャズドラマーYussef Dayes（ユセフ・デイズ）との交流を機に、今年6月に英国グラストンベリー・フェスティバルにゲスト出演。7月には配信作品「息吹」にリリースしている。また、先月放送されたフジテレビ『千鳥の鬼レンチャン』では2回目の出演にして全ての曲に奄美民謡の小節“グイン”を入れた“全曲グイン鬼レンチャン”を達成し話題になった。

■ライブ出演情報 2025年10⽉11⽇（⼟）⼤阪・⼤正沖縄フェスティバル2025〜沖縄からの⾵〜

2025年10⽉12⽇（⽇）⼤阪・⼤正沖縄フェスティバル2025〜沖縄からの⾵〜

2025年10⽉13⽇（⽉）”CINEMA SONGBOOK” directed by Ryo Konishi featuring 城南海 ＆ ⽥村芽実

2025年12⽉21⽇（⽇）エアトリ presents 毎⽇がクリスマス 2025

■＜城 南海 ウタアシビ 2026春＞ 2026年2⽉21⽇（⼟） ⿅児島・キャパルボホール 開場16 時15 分／開演17 時

2026年2⽉22⽇（⽇） 福岡・Gateʼs 7 開場15 時15 分／開演16 時

2026年3⽉7⽇（⼟） ⼤阪・⼼斎橋PARCO SPACE14 開場16 時15 分／開演17 時

2026年3⽉8⽇（⽇） 愛知・ボトムライン 開場15 時15 分／開演16 時

2026年3⽉28⽇（⼟） 北海道・⼩樽GOLDSTONE 開場16 時15 分／開演17 時

2026年3⽉29⽇（⽇） 宮城・LIVEDOME STARDUST 開場16 時15 分／開演17 時

2026年4⽉5⽇（⽇） 東京・⼤⼿町三井ホール 開場16 時15 分／開演17 時