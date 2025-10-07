元乃木坂46で女優の山下美月（26）が7日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲスト出演。NEWSの加藤シゲアキ（38）のまさかの言動にクレームを入れる場面があった。

この日はこの日スタートの同局の新ドラマ「新東京水上警察」の宣伝のため、主演の俳優・佐藤隆太、加藤とともに出演した山下。同局の小室瑛莉子アナウンサーから「山下さんから加藤さんに“私の好きなもの真似しないで”という強めのクレームが届いております」と振られた山下は「私がパペットスンスンというキャラクターが大好きで」と告白した。

パペットスンスンは6年前にYouTubeで配信を開始し、今年7月からは「めざましテレビ」内でもショートムービーが放送されている人気キャラクター。山下は「めざましテレビ」での放送がスタートする「2年ぐらい前から実は好きだった」といい、「自宅にもグッズとかたくさんあって。ドラマの撮影の合間に、フジテレビにあるポップアップショップにお邪魔させていただいて、現場にスンスンのぬいぐるみを持っていったんですよ」と話した。

「いろんなキャストさんとかスタッフさんに見せてたら、シゲアキさんが“それ、かわいいじゃん”って言ってくれて。“スンスン、いいね”みたいな感じになって“ぜひ好きになってくださいよ”みたいな感じでしゃべっていたら、“ポップアップショップ行ってみようかな”っていう話をし始めて。“いいじゃないですか”って言ったら、本当に行かれてて。結構グッズたくさん買われてたんですよ。“あ、好きになってくださったんだ”と思って」とした。

「でもさすがに、私、インスタグラムに結構グッズを載せていたので“SNSとかにはちょっと載せないでいただけますか”みたいな（話をしたんです）。（加藤は）スーパーアイドルですから、気をつかって」と山下。「って思ってたら、その翌々日ぐらいにマネージャーさんが“加藤さんがスンスンをXに載せています”って。“え？”ってなって。手を震えながら持ってきて。しかもよく見たら、2万いいねとか付いてて。“ええー！”みたいな感じになって。ちょっとやりやがったなと思って」と不満を吐露した。

「しかも“載せないよ”みたいなこと言ってたのに。“そう思われちゃうから”みたいなこと言ってたのに、なんか載せられちゃったので」とクレームが止まらず。「私もTシャツを買ったら、たまたまその買ったTシャツが同じもので、先にそのTシャツを載せちゃってたので、私は後から載せるみたいになっちゃうから載せられなくなっちゃって。投稿できなくなったんで」と続けた。

これに、加藤は大笑いしつつ「いや、かわいくて。その会話をした記憶はマジでないんですよ。SNSを止められた記憶がないんですよ。だから、スンスンのことしか考えてなかったんですよ」。

加藤が「みんなのものですから、スンスンは」と主張するも、山下は「いや、納得できないですね」ともらしていた。