タレントの山瀬まみさんが、今日7日のBAYFMのラジオ番組「 it !! 」で、7ヵ月間の休養から復帰し、がん手術を受けていたことを報告しました。

山瀬さんは、パーソナリティの春原さんと語り合う格好で “私何も言わないでお休みに入っちゃって、7か月経っちゃった” “私がんだったんだわ！ 子宮体がんっていうがんにかかって” “春ちゃんに私が書いた「休みます」ってお手紙読んでもらってる日にね、私手術してたの” と報告しました。







手術について “いわゆる「全摘」ってやつかな。子宮も卵巣もリンパ節とかも全部なくなって「きれいに取れましたよ」ってお医者さんが家族に説明してくれて” と順調に推移したかと思いきや “なんと私がね、その後「麻酔から覚めない」ってなって” “脳梗塞になってしまいまして” と、かなりの危機に見舞われていたことを明かしました。がんが原因で脳や心臓・静脈に梗塞が出来やすくなる「トルソー症候群」にかかっていたとのこと。 “手術のあとはICUに入って、そこからしばらく何も覚えてなくて” “この話は家族から情報収集した話” “それから何してたかっていうと、リハビリですね” と、脳梗塞からリハビリを経て、ラジオでトークが出来るまでに回復したことを伝えました。

当初、家族には「言葉を話すことはない」とまで説明されていた山瀬さんですが、 “リハビリのおかげだね、ありがたいことに麻痺とかも残らず” と振り返り、 “一大事だったのが5月。ご飯食べられるかも全然分かんなくって” “ごくんって物を呑むのも脳からの指令” と語り、 5月までは食べて飲み込むことができなかったのが、 “それのテストに合格した” と当時の喜びを語りました。そのときの思いを “ホリプロタレントスカウトキャラバンの合格より嬉しかったさ” と山瀬さんらしい言葉の選び方で振り返っています。

春原さんが “この番組始まる前に、スタッフでお誕生日ケーキ準備して、ケーキをたべるまみさん” “ちゃんと噛み、ちゃんと飲み込み、大丈夫！” と歓声を上げれば、山瀬さんは “大丈夫！ 食べられない山瀬まみは私にあらずさ” と応じて、復帰を高らかに宣言していました。

【担当：芸能情報ステーション】