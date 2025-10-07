俳優の片岡凜さんが自身のインスタグラムを更新。最新ショットを投稿し、22歳の誕生日を迎えたことを報告しました。



【写真を見る】【 片岡凜 】 22歳の誕生日をSNSで報告 「ぶっ飛ぶお芝居して異次元にいたい」 役者としての決意表明





片岡さんは、「22歳になりました」と報告した上で、「誰とも比べられないくらいぶっ飛ぶお芝居して異次元にいたい」と新たな年齢を迎えての抱負を表明。演技への強い情熱と独自性を追求する姿勢を示しました。







片岡さんはカフェで撮影した複数の写真を公開。温かみのある木製テーブルと暖色系の照明が特徴的な店内で、黒にチェック柄のリボンがついたシャツを着用した姿を披露しています。





写真では、ハート型のラテアートが施されたコーヒーカップを前に、カメラに向かって微笑んでいます。







別の写真では、片岡さんがコーヒーカップをソーサーごと持ち上げる姿も。カップには「Honolulul coffee」と記されたカフェのロゴが確認できます。









また、また、バッグの中を探る落ち着いた表情の片岡さんも写っており、リラックスした誕生日の一時を過ごしている雰囲気が伝わってきます。





この投稿に、「誕生日おめでとう 可愛い」「これからも、ご活躍を楽しみにしています！」「美しさもお芝居も異次元な凛ちゃんに期待します」「実りある22歳になることを願ってます」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】