ミセス大森元貴、ターニングポイントとなった曲「誰1人置き去りにせずに、前向きに」鈴木亮平が語った3人の仲の良さ
【モデルプレス＝2025/10/07】Mrs. GREEN APPLEの大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が7日、都内で行われたキリンビールの新ブランド「キリングッドエール発表会」に綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平とともに出席。新CMのテーマ曲である『GOOD DAY』について話すシーンがあった。
【写真】ミセス大森、白髪交じり・大きなサングラス…老けメイク施した姿
テーマ曲『GOOD DAY』はどんなことを意識して書き下ろしたか尋ねられた大森は「まずキリンさんから『日本を丸ごと明るくしたい』という、それだけ気合いの入った商品だと伺った」と告白。「すごい規模だし、すごいことだなと思って、我々も音楽をやっている身として、楽しさ、ワクワクを届けたいという思いで活動をしていますので、すごく共感しまして、全力で応えたいなと思いましたね」と想いを打ち明けた。
続けて「誰1人置き去りにせずに、前向きになれるように、でも綺麗事ではなくて1個1個噛み締めながら希望を歌うことを大切に、願いを込めて『GOOD DAY』を書き下ろしました」とコメント。「この楽曲を書いたことで、作家としてもこの楽曲を作る前と以降で自分の中のターニングポイントというか、作家としても日本を丸ごと明るくするという規模のお話なので、いろいろな方に届いているということを意識させていただくきっかけになって、思い入れのある楽曲でございます」と熱く語った。
鈴木は、普段のMrs. GREEN APPLEの姿を見て「そんなにお会いする機会はないじゃないですか。CMの撮影で初めて一緒になって、こういう関係性なんだって見られたのも嬉しかったです。直前まで涼架くんが『これどうやって持とうかな』って言っていて、それをお2人が『行くよ！行くよ！』ってイジられていて」と仲睦まじい3人の裏話を披露。藤澤は「恥ずかしい」と照れ笑いを浮かべた。
同CMでも披露しているグッドエールポーズのレクチャーをお願いされた鈴木は「CMの中で一瞬、ポーズをしているんですけど、あれもひどい話で、カメラを回されて『グッドエールの味を体で表現してください』って言われて、時間がないので適当にやったらグッドエールポーズにされてしまった（笑）。苦肉の策ですよ」と誕生秘話を告白。登壇者6人でグッドエールポーズを披露し、撮影のために数秒間静止した後OKが出ると、登壇者がぎっくり腰の大森を気遣ったが、大森が「大丈夫です！」と返答し、会場には笑いが起きていた。
同日より全国で順次放映開始される新CMでは、大森の「スリー、ツー、ワン」というカウントダウンを合図に、Mrs. GREEN APPLEと約200名のビッグバンドが、同グループが書き下ろした楽曲『GOOD DAY』の演奏をスタートさせ、綾瀬、大森、浜辺、鈴木がリズムに合わせて手を叩き、歌い、乾杯をする様子が映されている。撮影現場の雰囲気を聞かれると、一瞬の静寂の後、鈴木は「綾瀬さんから言うってさっき打ち合わせしたじゃないですか」と投げかけ、綾瀬は「いやいやいやっ（笑）」と笑いつつ「曲が最高だからみんなで歌って飲んで、すっごい楽しかったです」と声を弾ませた。
さらに鈴木が「（完成した）CMを横から見ていてびっくりしたのが、めちゃくちゃ晴れているように映ってましたね。あの日、結構な天気でしたよね」と言うと、綾瀬は「午前中はすごいピーカンですごく暑かったのに、途中から雨が降り出して（笑）」と思い返した。これに鈴木も「1時間くらい中断したりして、陽が落ちるからやめようかってときに『太陽が出る！』ってなって、『いける、セッティング！』ってなって」と説明。綾瀬が「感動的な撮影を迎えましたよね（笑）」と笑顔を見せると、大森も賛同し、鈴木は「あの時間があったから、200人の心が1つになりましたね」としみじみと語った。（modelpress編集部）
