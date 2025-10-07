ヨンア、美脚際立つミニスカ私服ショット公開「脚長すぎ」「良く似合ってる」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルのヨンアが10月5日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの私服姿を公開した。
【写真】ヨンア、ミニスカで圧巻美脚披露
「あっという間に10月 今年も後もう少しだね」と綴ったヨンアは、秋めいた私服ショットを複数枚投稿。夜の街並みでグレーのホルターネックのミニワンピースに黒いカーディガンを羽織ったショットや、犬を抱き、黒の背中チラ見せ長袖トップスにデニムのミニスカートを着用したショットでは、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「ミニスカのヨンアちゃん可愛すぎる」「ヨンアちゃんのファッション大好き」「どれもすごく良く似合ってる」「美脚美女」「脚長すぎる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
