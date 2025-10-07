■『パチパチパニック』が大胆なパッケージリニューアルで新章突入

〜パチパチ星人襲来!? 新味投入でさらに楽しく！ 日本唯一のパチパチはじけるキャンディはここから新たなステージへ〜

ヨーグレットやハイレモンなどを製造・販売するアトリオン製菓株式会社は、看板商品の一つである『パチパチパニック』発売20周年(2006年発売)に向けて、さらに多くの人にドキドキ・ワクワクを届けるため、リニューアルを実施。全ラインナップのパッケージを刷新するほか、販路限定展開で好評を博した『パチパチパニックメロンソーダ』が11月11日より全国のコンビニエンスストア、スーパーマーケット、100 円均一ショップなどで販売開始される。また新たに、『パチパチパニックレモンスカッシュ』が同日より経路限定販売開始となる。

▼パチパチパニックとは

パチパチパニックは、パチパチはじけるキャンディと、さわやかなソーダ味のラムネを組み合わせたお菓子だ。日本で唯一、アトリオン製菓だけが製造技術を持つ製法で作られており、口に入れた瞬間、キャンディがパチパチはじけ、日常に無い驚きとワクワク感を味わうことができるほか、ラムネのさわやかな風味もついついクセになる美味しさだ。アイスやデザートにトッピングしたり、無限に広がるアレンジレシピで遊び心あふれる食べ方も人気の秘訣。2006年に発売し、来年2026年にはブランド誕生20周年を迎えるロングセラー商品となる。

▲新旧デザイン

▼リニューアル概要

パッケージ一新！存在感たっぷりで愛くるしい“パチパチ星人”が襲来!!──パッケージを一新し、ブランドキャラクターを“パチパチ星人”へ刷新、はじける食感に驚くフレーバーごとに各6種のカワイイ描き下ろしイラストを採用。

新味投入！レトロブームで注目度も高まる“メロンソーダ”を全国展開、“レモンスカッシュ”を経路限定発売!!──既存ラインナップの“グレープ” “コーラ” “ソーダ”に加え、経路限定展開にて好評を博した“メロンソーダ”を全国発売。そして新たに経路限定の展開として“レモンスカッシュ”が新発売となるほか、今後も期間や販売経路を限定した商品を随時発売。

世界展開へ！“グローバルスペック”でさらに広い市場に挑む!!──たのしさ美味しさはそのままに、世界展開を見据え、日本と諸外国の共通で展開できるよう着色料や香料の一部を変更。

▼開発担当者の声

「“パチパチッ！”というあの音とワクワクを、店頭で目にした瞬間から感じてもらえないだろうか。 そんな思いで今回のリニューアルに挑みました。新しい主役 “パチパチ星人” は、はじけるキャンディを食べると頭や口がパチパチになっちゃう宇宙人。驚いたり、ジャンプしたり、仲間たちで盛り上がったり…1枚1枚表情やポーズの違う6種類のイラストに仕上げています。店頭で「今日はどの星人かな？」とワクワクしながら選んでいただけたら嬉しいですし、全部集めて並べるとパチパチパーティのはじまりです！

さらに今回は、定番3フレーバーに加えて“メロンソーダ”と“レモンスカッシュ”の2つのフレーバーを新展開し駄菓子市場を盛り上げていきます。どちらも夏フェスやお祭りの思い出を呼び起こす爽快感です。

そして海外へ“日本製パチパチ”を届ける準備が整いました。近い未来、世界中の子どもたちがパチパチ星人と一緒に弾けている姿を想像すると、開発チーム全員の胸がまたパチパチ高鳴ります」

▲パチパチパニックグレープ

▲パチパチパニックコーラ

▲パチパチパニックソーダ

商品名：パチパチパニックグレープ／パチパチパニックコーラ／パチパチパニックソーダ

内容量：5g / 5g / 5g

デザイン数：6種類 / 6種類 / 6種類

JANコード：4902797535047 / 4902797535054 / 4902797535061

参考小売価格：43円(店頭想定税込価格)

発売日：2025年10月上旬より順次

発売地区：全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアを中心に幅広く

▲パチパチパニックメロンソーダ

▲パチパチパニックレモンスカッシュ ※経路限定発売

商品名：パチパチパニックメロンソーダ／パチパチパニックレモンスカッシュ

内容量：5g / 5g

デザイン数：6種類 / 6種類

JANコード：4902797535078 / 4902797535139

参考小売価格：43円(店頭想定税込み価格)

発売日：2025年11月11日

発売地区：全国のスーパーマーケットやコンビニエンスストアを中心に幅広く ※パチパチパニックレモンスカッシュは経路限定

▼アトリオン製菓株式会社について

アトリオン製菓は、“私たちだから作れるこの一粒を、信州須坂から世界へ”をスローガンに、独自商品を展開する菓子製造・販売企業です。

発売から 40 年以上愛され続けるロングセラー「ヨーグレット」「ハイレモン」や、国内唯一の炭酸キャンディ製造技術を用いた「パチパチパニック」を中心に、特⾧高い各種タブレット・キャンディ・グミ商品を製造販売しています。

2023年には丸紅グループに加わり、社名を変更しました。アトリオンの由来となった南の果ての星“アトリア”が持つ星言葉、“大局観のある時代感覚”を常に志すという想いが込められています。丸紅グループ唯一の菓子メーカーとして、国内と共にグローバル展開もより一層強化してまいります。

社名：アトリオン製菓株式会社

本社所在地：⾧野県須坂市高梨 288

代表：代表取締役 山下 奉丈

事業内容：菓子の製造・販売

創立：1945年9月1日

公式HP：https://www.atrion-s.com/

公式X：https://x.com/atrion_seika