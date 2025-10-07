朝ドラ「ばけばけ」お見合い相手で登場したイケメン俳優・酒井大成が話題「かっこいい」「爽やかすぎる」【プロフィール】
【モデルプレス＝2025/10/07】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第7話が、2025年10月7日に放送された。主人公・松野トキ（高石）のお見合い相手・中村守道を演じた酒井大成に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」トキ（高石あかり）のお見合い相手がイケメンすぎ
朝ドラ第113作目となる本作は、外国人の夫・ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）と共に、「怪談」を愛し、急速に西洋化が進む明治の日本の中で埋もれてきた名も無き人々の心の物語に光をあて、代弁者として語り紡いだ夫婦の物語。実在の人物である小泉セツ（1868-1932）をモデルとし、大胆に再構成、登場人物名や団体名などは一部改称して、没落士族の娘・松野トキをヒロインにフィクションとして描く。トキを高石、後にトキの夫となるヘブンをトミー・バストウが演じる。
貧乏生活から抜け出すため、婿取りを決意したトキ。第7話では、工場の社長であり親戚の雨清水傳（堤真一）らに見守られ、トキのお見合いが始まった。お見合い相手として登場したのは、元士族の商売人・中村だった。
黒のフロックコートに身を包んだスタイリッシュな装いの中村に対し、トキの父・松野司之介（岡部たかし）と祖父・松野勘右衛門（小日向文世）は、まげを結った裃姿。中村が驚きを隠せない様子で「お2人ともご立派なまげでありますな」と口にすると勘右衛門は「跡取りになれば、このようになれるぞ」と言い放つのだった。
この放送を受け、明治時代の正装と見受けられるスタイリングの中村に視聴者は「似合っててかっこいい」「爽やかすぎる」「いい人そうだったけど松野家の格好に引いてそうだった…」「トキと出会ってどうなるのか楽しみすぎる」「酒井くんがお見合い相手でびっくり」「嬉しい」などと反響が上がった。
https://twitter.com/modelpress/status/1975340377554223418
2021年末から2022年にかけて行われた「レプロ30周年主役オーディション」に合格した酒井。2023年には、BSテレビ東京系ドラマ「親友は悪女」、映画「イカロス 片羽の街」などに出演し、存在感を放った。さらに、スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」（テレビ朝日系／2023〜2024年）では主人公・クワガタオージャー：ギラ役を熱演するなど注目が集まっている人物だ。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）のお見合い相手に反響
◆トキ（高石あかり）のお見合い相手役・酒井大成って？
