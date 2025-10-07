カブスの今永昇太投手（３２）は６日（日本時間７日）、敵地ミルウォーキーで行われたナ・リーグ地区シリーズ（ＮＬＤＳ＝５回戦制）第２戦に先発し、２回２／３を投げ、５安打４失点、３三振と精彩を欠き、ポストシーズン（ＰＳ）初黒星を喫した。一方、「４番・右翼」で先発した鈴木誠也外野手（３０）は初回に先制３ランを放ち、３打数１安打３打点。チームは３―７で連敗し、３勝で突破の短期決戦で王手をかけられた。

鈴木のバットがＰＳ２本目のアーチを叩き出したのは初回死一、二塁だった。左腕アシュビーのカウント１―１からの３球目、真ん中高の９２・５マイル（約１４８・９キロ）のチェンジアップを完璧に捉えた。角度２６度、打球速度１１１・７マイル（約１７９・８キロ）のロケット弾は左中間２階席へ一直線。飛距離４４０フィート（約１３４・１メートル）の特大の先制３ランとなり、ＰＳ初先発の今永を援護した。

今永は初回簡単に二死を取ったが、３番コントレラス、４番イエリッチに連打で二死一、二塁とピンチを招く。続くボーンに痛恨の同点３ランを被弾。フルカウントからの６球目、９３・４マイル（約１５０・３キロ）の内角ストレートを左翼席に運ばれると首をひねった。被弾前、「今年のイマナガは初回の失点が多い」と指摘していた米ＴＢＳの実況アナウンサーは「これで、１１試合連続の被弾となりました」と伝えた。

２回は三者凡退で終えたが、３回二死無走者で３番コントレラスにカウント１―１からの３球目、９０・７マイル（約１４６キロ）の内角ストレートを左翼２階席へ運ばれ、３―４と勝ち越しを許した。続くイエリッチに右前打され、ここで無念の降板となった。

カブス打線は２番手ミジオロウスキーに３回１安打とねじ伏せられると勢いを止められた。６回以降、パトリック―ケーニッグ―メギル―ウリベの継投に無安打６三振で走者を出すことすらできなかった。

鈴木も３回一死無走者で四球、５回一死一塁は一邪飛、８回一死無走者は左飛に終わった。

王手をかけられたが３戦目と４戦目は本拠地シカゴに戻る。地元ファンの熱烈な声援を力にまずは１勝。３連勝で大逆転のリーグ優勝決定シリーズ進出を目指す。