東京都杉並区にある「ルミネ荻窪」は7日までに自社サイトを更新。人気漫画家の江口寿史氏（69）が制作した「中央線文化祭2025」のイラストを今後は使用しないと発表した。

「『中央線文化祭2025』に関するお知らせ」と題した声明を6日に公開。「2025年10月18日（土）、19日（日）に開催を予定しております『中央線文化祭』の告知ビジュアルに関して、必要な確認をおこなった結果、制作過程に問題があったことを重く受け止め、該当ビジュアルを今後一切使用しないことといたします」と発表した。

続けて「また、10月19日（日）12時30分から予定されておりましたトークショー『中央線と漫画と人生と』についても中止とさせていただきます。ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」とした。

「中央線文化祭2025」のイラストを制作した江口氏は3日、自身のX（旧ツイッター）を通じ「中央線文化祭のイラストは、インスタに流れてきた完璧に綺麗な横顔を元に描いたものですが、ご本人から連絡があり、アカウントを見てみたらSNSを中心に文筆／モデルなどで発信されている金井球さんという方でした」と報告。アップしたイラストと元にした写真は全く同じ画角だった。

続けて「その後のやり取りで承諾を得たので再度公開します。金井さん(@tiyk_tbr)の今後の活動にも注目してくださいね」と記述。「JR荻窪駅のルミネ、地下と1階出入り口にどでかい看板が現在貼り出し中なので近隣の方はしばらくの間よろしく！」と添えた。

中央線文化祭のイラストをめぐっては「ルミネ荻窪」が自社サイトで「告知ビジュアルに関して、制作過程に問題があったと判断し、必要な確認が完了するまでの間、該当ビジュアルを一時的に撤去させていただきます」と経緯を説明していた。

江口氏のイラストを使用していた各社も対応に追われた。メガネ大手チェーン「Zoff」は4日、Xで「江口寿史氏とのキャンペーン企画で使用されたイラストについて、多くの皆さま、該当モデルの方にご心配、ご迷惑をおかけしておりお詫び申し上げます。現在、事実関係を精査しております。確認が取れ次第、改めてご報告いたします」と発表。大手レストランチェーンの「デニーズジャパン」も公式サイトで「当社が運営するレストラン『デニーズ』で使用している江口寿史氏デザインのイラストにおいて、その制作過程について現在確認作業を進めております」などと発表した。

江口氏は1977年から活動し、代表作「すすめ!!パイレーツ」「ストップ!!ひばりくん!」で知られる。