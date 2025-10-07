フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が6日放送の同局系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）にMCとして出演。4日の自民党総裁選での、高市早苗新総裁の就任あいさつをめぐり、自身の見解を示した。

高市氏は就任あいさつで「わたくしは約束を守ります。全世代総力結集で全員参加で、頑張らなきゃ立て直せませんよ。だって今、人数少ないですし、もう全員に働いていただきます。馬車馬のように働いていただきます。わたくし自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いて、まいります。皆さまにもぜひとも日本のために、また自民党を立て直すためにたくさんたくさんそれぞれの専門分野でお仕事をしていただきますよう、心からお願いを申し上げます」などと高らかに宣言した。

MCの谷原章介が高市氏の「馬車馬」発言について「国のトップがね、一番上が働け働け！って言うと」と切り出すと、佐々木アナは「ご自身の覚悟って分かりましたけど、今企業も本当にいろんな価値観の働き方を実現するために管理者は必死なんで」と語った。

そして「え？ ガクッときました。時代に逆行ってなって」と続けた。