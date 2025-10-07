韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領は「時には自分のすべてを犠牲にし、指をさされ誤解を受けることがあっても、国民の暮らしにわずかでも助けとなるのなら、何事もいとわない覚悟で臨んでいる」と述べた。

大統領は秋夕（チュソク、中秋）2日目にあたる7日午前、インスタグラムとX（旧ツイッター）のアカウントを通じて「それぞれの持ち場で、異なる環境と状況に向き合いながら生きる国民の皆さんをきめ細かく見守ることこそ、大統領としての最も大きな責務であることを、名節を迎えて改めて胸に刻みたい」と述べた。

また「今回の秋夕の挨拶でも申し上げたように、名節の喜びを心から味わうには民生の現実は決して容易ではない」とし「『それでも』愛する人々と互いに励まし合い、希望を語り合うことができれば、そして『それでも』笑顔で勇気を分かち合える時間であったならと思う」と語った。

さらに「国民の皆さんの今日と、民生の明日を、より謙虚な心で、より細やかに見守っていくことを改めてお約束申し上げる」と付け加えた。

李大統領はこの覚悟の言葉と一緒に、今月4日に撮影されたとみられる複数の写真も掲載した。この写真で李大統領は金恵景（キム・ヘギョン）夫人とともに韓服を着ている。