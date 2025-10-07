韓国の成人10人中4人だけが「将来、子女の生活水準が今より良くなる」と考えていることが分かった。

7日、韓国保健社会研究院は、昨年20〜49歳の成人2500人を対象に人口変化および社会に対する認識について行ったアンケート調査の結果を発表した。

親世代と生活水準を比較する質問では、調査対象者の過半数が「現在の生活水準は良くなった」と回答した。「やや良くなった」(26.5%)と「はるかに良くなった」(34.6%)を合わせると全体の61.1%に達した。これに対して「やや悪くなった」(10.4%)や「はるかに悪くなった」(8.3%)という否定的な回答は18.7%だった。

一方、現在の自分と比較して今後子女の生活水準がどう変わると思うかについて尋ねる質問では、「はるかに良くなる」(14.1%)または「やや良くなる」(28.2%)と予想した回答は42.3%にとどまり、半数を下回った。

28.8%は「今とほとんど変わらない」と答え、「やや悪くなる」(17.4%)、「はるかに悪くなる」(11.5%)という回答も合わせて28.9%に上った。

このアンケート結果は、研究チームがドイツの成人2500人にも同様の質問を行い、両国の回答を比較・分析した報告書「ドイツ人口政策事例研究」に掲載された。

ドイツでは、親世代と比較した現在の生活水準について「やや良くなった」(31.9%)と「はるかに良くなった」(17.6%)を合わせた割合は49.5%だった。子どもの生活水準に対する予測では、「はるかに悪くなる」(7.5%)と「やや悪くなる」(18.7%)を合わせて26.2%だった。