奈緒、“人生で1番短い”新ヘアに絶賛の声 方言まじりの投稿も「可愛いです」
俳優の奈緒（30）が7日、自身のインスタグラムを更新。自身の人生で“1番短い”という短髪ヘアを公開した。
【写真】奈緒、方言まじりで“新ヘア”公開
投稿で「髪の毛が、人生で1番短いとです」とコメント。夜景の美しい場所で、笑顔でこちらを振り向くショットを公開した。
この投稿に「ショートも良いですね 似合ってます」「短いのも似合う！！！色んな奈緒ちゃん見られて嬉しいです」「爽やか奈緒さん」「博多弁で書き起こした奈緒ちゃんの報告が可愛いです」「結構バッサリ髪切りましたね。短いのもかわいい」など絶賛の声が続々と寄せられている。
奈緒は1995年2月10日生まれ、福岡県出身。野島伸司総合監修「ポーラスター東京アカデミー」の1期生。2018年、NHK連続テレビ小説『半分、青い。』でヒロインの親友を演じる。19年、ドラマ『のの湯』でドラマ初主演を務める。配信ドラマ『雨が降ると君は優しい』（17年）、ドラマ『あなたの番です』（19年）、映画『僕の好きな女の子』（20年）、映画『マイ・ダディ』（21年）、ドラマ『正義の天秤』（21年）、映画『マイ・ブロークン・マリコ』（22年）、ドラマ『ファーストペンギン！』（22年）、ドラマ『あなたがしてくれなくても』（23年）、映画『スイート・マイホーム』（23年）などに出演を果たしている。
