ポリ袋と冷蔵庫で手軽作れる！厚生産業 ベジレンド「たくあん漬の素しそかつお風味」

厚生産業は、2025年11月4日(火)に新商品『たくあん漬の素しそかつお風味』を発売。

衰退しつつある家庭でのたくあん手作り文化を現代のライフスタイルに合わせて気軽に楽しめるよう、小容量で失敗しにくい仕様で開発された商品です。

厚生産業 ベジレンド「たくあん漬の素しそかつお風味」

参考小売価格：314円(税別)／339円(税込)

発売日：2025年11月4日(火)

内容量：78g(小袋26g×3袋) ※だいこん500g×3回分

発売地域：全国／農協直売所

賞味期限：常温13カ月

かつて冬の定番として各家庭で手作りされていた「たくあん」

しかし、ライフスタイルの変化により、その手作り文化は衰退の危機にあります。

こうした状況を受け、厚生産業は課題解決型の商品として『たくあん漬の素しそかつお風味』を開発。

従来のたくあん作りの課題だった「量の多さ」や「発酵の失敗リスク」「特別な道具が必要」といった点を解消し、現代の家庭でも気軽にたくあん作りを楽しめるようにしました。

商品の特徴

少人数世帯にちょうど良い小容量仕様

だいこん500gから漬けられる小容量設計で、「食べきれない」というたくあん作りの最も大きな課題を解決します。

特別な道具不要

漬物樽や重石は一切不要。

身近にあるポリ袋を使って手軽に漬け込むことが可能です。

失敗しにくい安心設計

冷蔵庫で漬ける方式を採用しているため、温暖化による温度管理の難しさもなく、初めての方でも安心。

冬場に限らず一年を通じてたくあん作りを楽しめるようになりました。

「食べきれない」悩みに応える開発

厚生産業が実施したアンケート調査では、たくあん作りをやめた理由の第1位が「食べきれない」(58％)でした。

『たくあん漬の素しそかつお風味』は、この最も大きな課題に応える形で開発されています。

かつては冬の風物詩だった「たくあんの手作り」を、現代の暮らしに合わせて手軽に楽しめる『たくあん漬の素しそかつお風味』

ポリ袋と冷蔵庫があれば、いつでも思い立った時に自家製の味を楽しめます。

日本の大切な食文化を、この商品で気軽に次世代へつないでいけます。

厚生産業の「たくあん漬の素しそかつお風味」の紹介でした。

