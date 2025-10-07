日常で使いやすい全24種！APAMAN(アパマン) LINEスタンプ『べあ〜君★日常編』
賃貸住宅仲介業店舗数No.1のAPAMAN株式会社は、APAMAN公式キャラクター「べあ〜君」のLINEスタンプ第1弾『べあ〜君★日常編』を、2025年10月7日(火)13時より販売開始します。
日常会話からビジネスシーンまで幅広く使える、全24種のスタンプです。
APAMAN(アパマン) LINEスタンプ『べあ〜君★日常編』
タイトル：べあ〜君★日常編
価格：50コイン(120円／税込)
販売開始日：2025年10月7日(火) 13:00〜
点数：24点
販売場所：LINEスタンプショップ (LINE STORE／LINEアプリ内)
暮らしに寄り添うコミュニケーションを強化する取り組みの一環として、APAMAN公式キャラクター「べあ〜君」のLINEスタンプが登場。
第1弾となる今回は、“既読をつけたけれど言葉が出ない瞬間”でも送れる、やさしい温度感の定番フレーズが厳選されています。
スタンプの特長
全24種・日常頻出ワードを網羅
「はいっ」「ありがとうございます」「おつかれべあ」「よろしくお願いします」など、日常で頻繁に使う言葉が揃っています。
ビジネス利用も安心
「了解です」「確認します」「離席中」「移動中」など、社内外の連絡でも使いやすい、丁寧な語感とトーンのスタンプも収録されています。
視認性と感情伝達
小さな画面でも見やすいように、極太書体とコントラストの高いデザインを採用。
表情の“伝わりやすさ”が重視されています。
APAMANらしい遊び心
「おはべあ」といった、「べあ〜君」ならではの挨拶で会話がちょっと和む仕掛けも盛り込まれています。
日常会話からビジネスシーンまで、どんな場面でも使いやすい「べあ〜君」のLINEスタンプ。
かわいらしい「べあ〜君」が、文字だけでは伝わりにくい、やさしい気持ちを代弁してくれます。
毎日のコミュニケーションに、ちょっとした和みを加えてくれるスタンプです。
APAMANのLINEスタンプ『べあ〜君★日常編』の紹介でした。
LINEおよびLINEロゴはLINEヤフー株式会社の商標です。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 日常で使いやすい全24種！APAMAN(アパマン) LINEスタンプ『べあ〜君★日常編』 appeared first on Dtimes.