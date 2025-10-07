セブン−イレブン・ジャパンは、日清食品冷凍との共同開発による「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」を、全国のセブン−イレブンで10月7日から順次発売する。同商品は、冷凍食品市場で高まる「汁なし麺」の需要に応えるべく誕生した一杯とのこと。マーケットで高い人気を誇る「日清中華」ブランドのワンランク上のシリーズ「日清中華 THE GOLD」から登場し、こだわりを詰め込んだ。

「濃厚なごまだれ」「辛みを楽しむ香る花椒」「モチモチとした幅広麺」が絡み合うことで、専門店さながらの味わいを実現。レンジで温めるだけで、ご家庭で気軽に本格的な汁なし担々麺を楽しめる。ごまの深みと花椒の辛さを楽しめる担々麺、冷え込むこれからの季節にぜひ堪能してほしい考え。



「日清中華 THE GOLD 汁なし担々麺」

同品では、中華料理に欠かせない花椒をしっかりと効かせ、独特な辛さと香りを実現した。スパイスを炒めた特製オイルの深いコクと合わせることで、一度食べたらやみつきになる味わいに仕上げた。香り高いスパイスと濃厚なたれの旨みをダイレクトに堪能できる。

日清食品冷凍との共同開発によって、レンジで温めるだけで専門店クオリティの味わいを実現した。冷凍食品とは思えないモチモチとした麺で、濃厚なたれとよく絡み合うように仕立てた。汁なしだからこそ、麺本来の食感とたれの一体感を存分に楽しめる。

［小売価格］298円（税別）

［発売日］10月7日（火）から順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp

日清食品冷凍＝https://www.nissin.com/jp/company/about/nissinfoods-frozen