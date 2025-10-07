花王のスキンケアブランド「ビオレ」は、「ビオレ ザ ボディ お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液」を、10月11日に改良発売する。

今回の改良は3年振りとなり、べたつかず、サラッとなめらかな肌仕上がりの「肌すべすべ」タイプに加えて、濃厚で、しっとりとした使用感が特徴の「肌しっとり」タイプが新たに誕生。タオルでふいた後も、よりしっとり感を実感してもらえる。肌仕上がり別のラインアップで、使用感の好みに合わせて選べて、浴室内でぬれた肌にボディケアすることで、湯あがり後の乾燥を防ぐ。

「ビオレ」は、生活者を取り巻く環境やスキンケア意識の変化に着目し、からだ洗いに関する実態を調査してきた。近年、全身の乾燥を感じる人が増加しており、からだ全体の乾燥が気になる人が約48％に上ることが分かった（花王ベンチマーク調査（2022年〜2025年2月、女性、各年1200人））。

こうした背景を踏まえ、「ビオレ」は“湯あがり後の乾燥“に着目。肌の乾燥が始まる前の肌水分量が多いお風呂時間こそ、保湿ケアの“ゴールデンタイム“として、浴室内でボディケアすることを提案する。お風呂から出る前のぬれた肌に使うことで“うるおい密封”。肌のバリア機能の働きを補い、乾燥から肌を守る。



「ビオレ ザ ボディ お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液」左から：肌すべすべ 無香料、同 金木犀の香り

「ビオレ ザ ボディ お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液」は、肌の水分量が多い浴室内でぬれた肌に使うことで、湯あがり後の乾燥から肌を守る。保湿成分が肌の角層まで浸透＆密着。ぬれた肌の水分と乳液のうるおい密封効果で角層の水分の蒸散を防ぎ、タオルでふいた後もうるおい感が長続きする。



「ビオレ ザ ボディ お風呂でぬれた肌に使うボディ乳液」肌しっとり ホワイトティーの香り

また、浴室内で立ったまま使える“つりさげパック”のため手早くボディケアができ、無理なく続けられるので、これまでボディケアがなかなか習慣化しなかった人にもおすすめだとか。お風呂の中でぬれた肌に使うことで、ボディケアの習慣化をより一層促進し、乾燥が気になる季節も心地よい時間をサポートする。

湯あがり直後の浴室内で、ぬれた肌にすーっとのばして全身すみずみまでケア。ひとぬりで角層まで浸透し、しっかり密着するから、最後はそのままタオルでふくだけ。うるおいを閉じ込めた、もっちり肌ざわりが続く。

容器はラクラクecoパックをそのまま本体として使用する“つりさげパック”容器を採用。パックにそのまま、専用ノズル“らくらくスイッチ”を取り付けるだけ。同梱のフックをお風呂場のタオル掛け等にかけて使用できる。

［小売価格］設定なし

［発売日］10月11日（土）

花王＝http://www.kao.com/jp