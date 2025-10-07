スターバックス・コーポレーションと、サントリー食品インターナショナルは、スターバックスのチルドカップシリーズから「スターバックス アールグレイブロッサムティーラテ」を、全国のセブン−イレブンなどで10月14日に期間限定で発売する。

昨年の秋に発売し好評を博した、花の香りを楽しめるティーラテが、ラベンダーの香りをより引き立て今年も登場した。



「スターバックス アールグレイブロッサムティーラテ」

幾重にも重なる香り高い花々やハーブを、ベルガモットが香るアールグレイティーラテに合わせた。ふんわりと広がるキンモクセイを始めとした秋の花々の中に、ラベンダーのフローラルな香りが際立ち、ひと口ごとにまるでお花畑にいるような贅沢な気分に浸れる。フレッシュな味わいのミルクとやさしい甘さに包みこまれ、気持ちも華やぐひとときを楽しんでほしい考え。

パッケージの特長は、ラベンダー色のメタリック基調をベースに、花のイラストを散りばめてやわらかく優雅な色合いで全体を彩り、華やかさと高級感が感じられるパッケージに仕上げた。幾重にも重なり合う、咲きこぼれるような花の香りに包まれる贅沢なひとときを表現している。

［小売価格］219円（税別）

［発売日］10月14日（火）

