日本戦＆韓国戦へ「２試合とも重要。難しい試合になる」標高4100Mで躍動→アンチェロッティ監督から絶賛されたブラジル代表DFの覚悟
ブラジル代表DFファブリシオ・ブルーノが、ブラジルサッカー連盟のインタビューに対応。10月10日の韓国戦、14日の日本戦に向けて意気込みを示した。
欧州には渡らず、一貫して母国クラブでプレーしており、現在はクルゼイロに在籍する29歳は、昨年３月にブラジル代表デビュー。先月の北中米ワールドカップ南米予選、敵地ボリビア戦では、標高4100メートルの地でハイパフォーマンスを披露し、カルロ・アンチェロッティ監督から「非常に厳しい環境の中で良くやった」と絶賛された。
ブルーノは、世界有数の名将であるイタリア人指揮官からのメッセージを受け、６日に韓国で行なわれた今月の代表初練習後にこう語った。
「称賛をもらえて嬉しい。クラブと代表チームで日々努力してきた成果だと思う。僕はチームに貢献し、力になりたいと思っている。だから常にベストを尽くす準備ができている」
対戦相手である日本と韓国に関しては、「２試合とも重要な試合であり、難しい試合になる」と発言。「僕らは準備を整え、集中して素晴らしい試合をし、良い結果を残さなければならない」と気を引き締めた。
富士山の頂上よりも高いピッチで躍動したセレソン戦士が、森保ジャパンの前に立ちはだかる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
