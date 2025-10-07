辻希美、長女・希空＆第5子次女の赤ちゃん時代が「そっくり」 “18歳差の姉妹”の写真を比べ驚き「似てない?!」「デジャブ並み!!!!」
5児の母でタレントの辻希美（38）が7日、「そっくり」と題し、自身のブログを更新。“18歳差の姉妹”である長女・希空（のあ・17）と末っ子の次女・夢空ちゃん（ゆめあ・0）の2ショットなどを添え、“ある気づき”を紹介した。
【写真】「デジャブ並み!!!!」第5子の次女・夢空ちゃんに“そっくり”だという長女・希空の赤ちゃん時代
辻は8月8日に夢空ちゃんを出産。夢空ちゃんは乳児期を迎え、SNSでは「体重も1キロ近く増え、身長も4センチ伸び何も問題無くすくすく成長してました」（9月9日のブログより）と1ヶ月検診の結果を明かしたり、「最近少しずつ目が見えるようになって来てあやすと笑うようになって来た気がします」（9月29日のブログより・原文ママ）と伝えたりと、日々の成長をたびたび報告している。
この日は、「この↓夢空が赤ちゃんの頃の希空にそっくり」と驚きを見せながら、もこもこ帽×ロンパース姿の夢空ちゃんの近影をアップ。
同じ頃の希空の赤ちゃん時代の写真も掲載し、「デジャブ並み!!!!」「似てない?!同じような帽子かぶって…そっくり18歳差姉妹」とリアクションした。
最後には、希空と夢空ちゃんの姉妹2ショットを添え「18年後はねねみたいになるのかな?!」と娘の成長に思いを馳せた。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。
【写真】「デジャブ並み!!!!」第5子の次女・夢空ちゃんに“そっくり”だという長女・希空の赤ちゃん時代
辻は8月8日に夢空ちゃんを出産。夢空ちゃんは乳児期を迎え、SNSでは「体重も1キロ近く増え、身長も4センチ伸び何も問題無くすくすく成長してました」（9月9日のブログより）と1ヶ月検診の結果を明かしたり、「最近少しずつ目が見えるようになって来てあやすと笑うようになって来た気がします」（9月29日のブログより・原文ママ）と伝えたりと、日々の成長をたびたび報告している。
同じ頃の希空の赤ちゃん時代の写真も掲載し、「デジャブ並み!!!!」「似てない?!同じような帽子かぶって…そっくり18歳差姉妹」とリアクションした。
最後には、希空と夢空ちゃんの姉妹2ショットを添え「18年後はねねみたいになるのかな?!」と娘の成長に思いを馳せた。
辻は2007年6月、タレントの杉浦太陽（44）と結婚。同年11月に長女・希空、10年12月に長男・青空さん（せいあ・14）、13年3月に次男・昊空さん（そら・12）、18年12月に三男・幸空さん（こあ・6）、今年8月に次女・夢空ちゃんが誕生した。