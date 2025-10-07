ETCカードを挿入せずにバイクを運転…　専用レーンの開閉バー横をすり抜け通行か　67歳男を逮捕　兵庫県警　常習的に不正通行か

バイクの車載器にＥＴＣカードを挿入せずに高速道路を通行したとして、６７歳のタクシー運転手の男が逮捕されました。



兵庫県警高速隊が１０月７日、道路整備特別措置法違反の疑いで逮捕したのは、神戸市長田区のタクシー運転手の男（６７）です。



高速隊によると、男は去年７月１４日と今年６月２８日、バイクの車載器にＥＴＣカードを挿し込まない状態で、阪神高速３号神戸線の芦屋本線料金所を通過。そのまま高速道路を通行した疑いが持たれています。





男は、レーンの開閉バーの横をすり抜けたとみられるということです。取り調べに対し男は、「不正通行をしたことは間違いありません。ＥＴＣカードを挿し込まず、料金を払わずに通行していました」と供述していますが、逮捕容疑については、“この日に不正通行をしたかは覚えていない”という旨を述べているということです。今年７月に阪神高速から、「２０２３年６月から今年６月の間に、２００件以上のバイクの不正通行があった」と高速隊に通報が入り、事件が発覚しました。高速隊は、男が今回の逮捕容疑の２件も含め、不正通行を常習的に行っていたとみて、余罪を調べています。