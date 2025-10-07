元NGT48中井りか、0歳娘との真っ白コーデ2ショット公開「素敵なプリンセスたち」「綺麗すぎてまぶしい」
【モデルプレス＝2025/10/07】元NGT48の中井りかが10月5日、自身のInstagramを更新。0歳娘とのお出かけ2ショットを公開した。
中井はチュールやフリルがあしらわれた白いロングワンピースを着用。頭には白いリボンのヘアアクセサリーをつけた全身白コーデとなっており、同じようにチュールがあしらわれた白い洋服を着た娘を抱っこしておしゃれな洋館をバックに撮影した2ショットを公開した。
「四つ葉ミルクのカフェに行ったので真っ白こーでだったよ（偶然）」とカフェへお出かけだったといい、「@nakamuland_official とお出かけした時の」と元NGT48の中村歩加と一緒だったことも明かしている。
この投稿に、ファンからは「親子で真っ白コーデ可愛い」「素敵なプリンセスたち」「おしゃれ」「綺麗すぎてまぶしい」などと反響が寄せられている
中井は、2024年3月に結婚を発表。お相手は中井が出演していたバラエティ番組「青春高校3年C組」の演出を担当していたテレビ東京ディレクターの三宅優樹氏であることで知られる。2025年1月には第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
◆中井りか、0歳娘との白コーデ2ショット公開
◆中井りかの親子ショットに反響
