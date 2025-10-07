産後のせいせい、全身透けドレス姿に「セクシー」「色気ありすぎ」の声 イメチェンも報告
【モデルプレス＝2025/10/07】モデルの“せいせい”こと田向星華が10月6日、自身のInstagramを更新。赤のドレス姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】せいせい、斬新全身透けドレス姿
4月に結婚、7月に第1子女児の出産を発表していたせいせい「黒髪卒業」と茶髪へのイメージチェンジを報告。赤のレース素材の透けたベアトップドレス姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「美しすぎ」「似合ってる」「スタイル抜群」「セクシー」「セクシー」「色気ありすぎ」「完璧」「綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆せいせい、ショート丈トップスで美ウエスト披露
◆せいせいの赤ドレス姿に反響
