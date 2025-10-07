ABEMA恋リア「シャッフルアイランド」カップルが破局「お友達としての関係に戻る」「お互いにとって良い形を考えた」
【モデルプレス＝2025/10/07】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」Season6で成立した「バーレスク総選挙2024」でグランプリを獲得した注目株でグラビアアイドルとしても活動する神山みれいと、大学生でモデルの早川大輔が破局したことを報告した。
【写真】「シャッフルアイランド」カップル、破局報告で公開した密着ショット
みれいは、自身のInstagramで「大切なお知らせです」と題し、お知らせを公開。「シャッフルアイランドを見て応援してくださった皆様へ いつも応援、本当にありがとうございます。話し合いの結果、お互いにとって良い形を考えた末にだいすけくんとは、『お友達』としての関係に戻ることになりました」と破局したことを伝え「これからはそれぞれの活動を尊重し合い、応援し合っていけたらと思います。みなさんにも、ぜひ温かく見守っていただけたら嬉しいです」と結んでいる。
だいすけも自身のInstagramにて、「皆さんにご報告があります」とし、みれいと同じ文章で報告。投稿には、密着して撮影した2ショットも添えられていた。
「シャッフルアイランド」は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集まった圧倒的肉体美を誇る水着姿の美男美女たちが「毎日必ず“ピンク”と“ブルー”の2つの島にいるメンバーを“シャッフル（入れ替え）”していかなければならない」というルールのもと、島間を“シャッフル”しながら本能のままに恋愛していくオリジナル恋愛リアリティーショー。予測不能な出会いと別れを繰り返していくなかで、欲望と嫉妬が入り乱れていく参加メンバーたちの大胆に燃え上がっていく恋愛模様が見どころとなっている。だいすけとみれいは、Season6にてカップル成立していた
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆みれい＆だいすけ、破局報告
◆みれい＆だいすけ「シャッフルアイランド」でカップルに
