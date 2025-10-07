「今日好き」雨宮未苺（みるき）「3日で2キロ痩せた」美ウエスト強調「くびれのラインが綺麗」「努力伝わる」の声
【モデルプレス＝2025/10/07】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」に参加していた雨宮未苺（あめみや・みるき）が6日、自身のInstagramを更新。「3日で2キロ痩せた」という報告が、話題を呼んでいる。
【写真】「今日好き」ギャル「3日で2キロ痩せた」美スタイル
雨宮は「3日で2キロ痩せた 秋だからって調子乗って食べてたけどまた気合い入ってる」と報告。黒のジップアップトップスに白のボトムスを合わせたコーディネートを披露した。引き締まったウエストラインを際立たせている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎ」「くびれのラインが綺麗」「努力伝わる」「似合ってる」「憧れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
