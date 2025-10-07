海外のAmazon の画面上にて、シリーズのアートワークからが握る「拳銃」が一時的に取り除かれたと話題だ。米などが報告している。

異変が確認されたのは、Prime Video UKに掲載されたシリーズ作のアートワークだ（現在では確認できない。また、日本のPrime Videoは対象ではない）。あるXユーザーが公開したスクリーンショットでは、『007は殺しの番号』（1962）のショーン・コネリー、『ゴールデンアイ』（1995）のピーアス・ブロスナンの右手から、それぞれ拳銃が削除されている。『007/美しき獲物たち』（1985）のロジャー・ムーアに至っては、スーツを着用した腕が不自然に伸ばされ、銃を持つ手が意図的にフレームアウトされたように見える。

They photoshopped all the guns out of the James Bond movie thumbnails.



Just in case you still had hope for Amazon being in charge of the franchise. - John A. Douglas (@J0hnADouglas)

MGMによる『007』シリーズの権利はAmazonによって買収されており、今後はAmazon傘下で展開予定。デュニ・ヴィルヌーヴ監督による新作映画が準備中であるほか、シリーズの伝統を覆すスピンオフ展開の可能性もされている。

この度の「拳銃削除」は、Amazonにおけるシリーズの今後を占う悪い兆しであると海外ファンの間で反発を招いた。記録によれば、これを受けてPrime Video UKは不評を買ったアートワークをひっそりと取り下げ、劇中スチール写真に差し替えたようだ。

