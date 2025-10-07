体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性Ｔ細胞」を発見し、今年のノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学特任教授の坂口志文さんが、発表から一夜明けた７日、妻の教子さんと記者会見に臨んだ。

６日午後４時半頃に連絡が来たときは同じ部屋にいたそうで、志文さんは「『きたでー』ですね。言わなくても何のことかわかったと思います」と話し、今の気持ちについて改めて「長年一緒にやってきましたので、いつも感謝しております。これを言わないと怒られます」と照れた。発表後に２人でお祝いする時間はなかったそうで「今週末はゆっくりしたいと思っています。きっと寝ていると思いますが」と笑わせた。

お互いにすてきだなと思う瞬間は「いろんな判断をするときに、彼女なりの女性らしい判断、知恵は私にはないもの。そこはありがたい。それに尽きます」にっこり。教子さんは「すごくおっとりした性格。静かでそこが気に入っています。私にないところです」と対照的なところを挙げた。教子さんの明るい性格に助けられたことも多かったようで「人気のない研究テーマでいつまで続けられるか、重要な判断するときに楽天的に構えることができた。彼女の存在は大きかった」と感謝した。