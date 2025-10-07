日本代表は６日、千葉県内で親善試合・パラグアイ戦（１０日・パナスタ）に向けた合宿をスタートした。９月の米国遠征ではメキシコ、米国と対戦し、１分け１敗。今回のパラグアイ戦で引き分け以下となれば、森保ジャパン第２次政権では初の３戦連続未勝利となる。

現在、負傷者が多くチーム状態は厳しいが、今回は米国遠征からさらにキャプテンのＭＦ遠藤航（リバプール）、ＤＦ板倉滉（アヤックス）が不在。中盤のデュエル王・遠藤と、ＣＢ陣で最も経験豊富な板倉という守備のキーマン２人を欠く中、どう守備を構築するかが大きなテーマとなる。

冨安健洋や伊藤洋輝の長期離脱により、２２年カタールＷ杯後に思い描いたベストメンバーは組めない状況が続いている森保ジャパン。印象的な結果と内容でドイツに４―１と大勝した２３年９月のアウェー戦のスタメンのうち、今回は三笘薫、遠藤、守田英正、板倉、冨安、伊藤が負傷で不在。さらにアジア最終予選でＷ杯出場権獲得に貢献した町田浩樹、高井幸大といったＣＢも欠いている。

そんな中、左アキレス腱断裂から約１年ぶりに代表復帰したのがＤＦ谷口彰悟（シントトロイデン）だ。

「素直にまたここに帰ってこられてうれしい。ケガをして苦しい時期もありましたけど、最終予選でみんなが戦う姿に刺激を受け、『絶対にここに戻ってやる』という思いでした。今は（チームに）ケガ人が多い状況ですが、ピッチ内外で存在感を出したい」と語った３４歳。今回の２試合で、Ｗ杯メンバー入りへ向けて再びアピールできるかが注目される。

谷口は２４年９月にスタートしたアジア最終予選で、冨安らが不在のＤＦラインにおいて初戦から４戦連続で３バックの中央を務めた。しかし、１０月１５日のホーム・オーストラリア戦では痛恨のオウンゴールを喫し、試合は１―１の引き分け。「僕が試合を壊してしまった」と悔やんだ。その後、シントトロイデンに戻って１１月にアキレス腱を断裂。当時３３歳での大ケガに加え、自身が不在の間に日本代表では高井ら若手ＣＢの台頭もあり、２６年北中米Ｗ杯への道は厳しいものとなった。

それでも今回、Ｗ杯まで約８か月というタイミングで再びチャンスを引き寄せた。谷口は「争いはＷ杯までついて回るもの。新しくチャンスをもらう選手もいるだろうし、そういった選手がプレーして競争が激しくなることは、日本代表が強くなるために必要なこと。競争は大歓迎です。その中で、自分は競争に負けないように存在感を示していきたい」と語る。

自身の役割についても、すでに明確な意識を持っている。「守備で言えば、ラインの統率とか、細かいところはもっとできるなと、自分も外から見て思うところがあった。自分がピッチに立った時は、そこにこだわってやっていきたい。１対１のバトルもそうだし、あとはビルドアップ。強い相手になればなるほど、自分たちがボールを握る時間は減ってくる。それをどれだけ伸ばせるかは、カタール後にトライしてきた部分。そこにこだわりながら、自分がいることでこういう効果をもたらせるよ、というプレーをしたい」。あのオウンゴールで止まっていた代表での時間を、再び動かして存在感を示すことが、北中米Ｗ杯行きへの必須条件となる。